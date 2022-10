© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento 5 stelle Vito Crimi ha consigliato ai nuovi parlamentari eletti di mettere la “massima passione nel lavoro”. “Il giorno in cui non ti emozioni quando intervieni in Aula è il giorno che forse devi smettere di fare questo tipo di servizio”, aggiunge Crimi entrando a Palazzo Madama. (Rin)