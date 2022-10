Iran: media opposizione, operai settore petrolchimico protestano nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori impiegati nel complesso petrolchimico di Bushehr (Bushehr Petrochemical Company) situato nella città di Asaluye, nel sud dell’Iran, hanno dato il via ad uno sciopero per manifestare il loro sostegno alle proteste contro la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo. La notizia è stata diramata dai media vicini all’opposizione all’estero, in particolare il network con sede a Londra “Iran International”. In base ai video diffusi sui social media, diverse centinaia di operai hanno iniziato a manifestare questa mattina all’alba bruciando copertoni e cantando slogan contro il regime iraniano. In precedenza, il consiglio organizzatore della protesta dei lavoratori a contratto del settore petrolifero aveva minacciato uno sciopero chiedendo la fine della repressione delle proteste. "Noi lavoratori petroliferi avvertiamo che se gli arresti, l'uccisione di persone e l'oppressione e le molestie delle donne a causa dell'hijab non sono finiranno, non resteremo in silenzio. Insieme a tutte le persone, protesteremo ed entreremo in sciopero”, si legge in una nota del consiglio organizzatore della protesta citata da “Iran International”. (segue) (Res)