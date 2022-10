Iran: media opposizione, operai settore petrolchimico protestano nel sud del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni di protesta al grido di “morte al dittatore” si sono svolte nella notte in diverse città dell'Iran. Alcuni filmati diffusi in rete mostrano dimostrazioni anti-governative e scontri con le forze di sicurezza nella capitale Teheran, nella città curda di Sanandaj, a Mahabad, nella provincia dell'Azerbaigian occidentale, e a Zanjan. Nella costa meridionale dell'Iran, a Bandar Abbas, un dimostrante si è fatto riprendere mentre dà fuoco ad un ritratto di Qassem Soleimani, il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), ucciso a Baghdad il 3 gennaio 2020 da un drone statunitense. L’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya” ha riferito che raduni e scioperi studenteschi hanno interessato l’università della capitale, Teheran, così come le università di Arak e Qaziun, nell'ovest dell'Iran. Diversi commercianti hanno chiuso i propri negozi soprattutto a Mariwan, nella provincia del Kurdistan, e in alcune zone della capitale come Fardis Karaj e Abdalabad. A Sanandaj, nell'omonima regione a maggioranza curda nell'Iran nordoccidentale, la situazione è sempre più tesa, riferisce "Al Arabiya". (segue) (Res)