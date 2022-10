Iran: media opposizione, operai settore petrolchimico protestano nel sud del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ultimo bilancio disponibile fornito l’8 ottobre da Iran Human Rights, un’organizzazione internazionale per i diritti umani con sede a Oslo, il numero totale di vittime registrate dall’inizio delle manifestazioni ammonta ad almeno 185. Il bilancio include 19 persone di età inferiore a 18 anni, fa sapere Iran Human Rights, precisando che non è stato sempre possibile accedere a documenti che ne confermassero l’età. L’organizzazione ha poi affermato che in molti casi, in particolare quelli riguardanti ragazze, le forze di sicurezza hanno sottoposto le famiglie ad arresti e forme di coercizione per costringerle ad annunciare davanti alle telecamere la morte dei propri figli come suicidio o per convincerle a tacere. Il maggior numero di morti, pari a 90, è stato registrato nella provincia meridionale di Sistan Balochistan, seguita da Mazandaran, Gilan e Azerbaigian occidentale. Alcuni manifestanti sono stati uccisi sul colpo mentre altri sono morti in seguito per le ferite riportate. Il maggior numero di decessi è stato segnalato il 21, 22 e 30 settembre. (Res)