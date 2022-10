Cultura: torna la Roma jewelry week, alla scoperta delle gioiellerie con le guide Agtar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione guide turistiche abilitate Roma (Agtar) – la maggiore associazione di guide ufficiali di Roma e del Lazio – anche quest'anno è partner di “Roma jewelry week”, l’evento iniziato il 7 ottobre e che va avanti nella Capitale fino al 16 Ottobre. Il programma prevede cinque diversi itinerari condotti dalle guide turistiche di Agtar, per scoprire i laboratori e le gioiellerie che aderiscono alla manifestazione. Le visite sono completamente gratuite per il pubblico. Ogni percorso si snoderà in uno o più rioni e sarà proposto cinque volte durante a settimana: il pomeriggio dei giorni 11, 12 e 13 e poi sabato 15 ottobre, sia di mattina che di pomeriggio. La guida, parlando di storia, architettura e arte, condurrà il pubblico in una passeggiata non da un monumento all'altro, come si fa in genere, ma tra i diversi atelier, gallerie e negozi che partecipano all'evento. "Le guide abilitate sono professionisti che studiano e lavorano sia nel campo dei beni culturali che del turismo”, spiega in una nota Isabella Ruggiero, presidente Agtar. (segue) (Rer)