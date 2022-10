Cultura: torna la Roma jewelry week, alla scoperta delle gioiellerie con le guide Agtar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le visite stanno diventando sempre più esperienze in cui guida e pubblico interagiscono alla scoperta di attività e realtà interessanti. Questi itinerari coniugano il patrimonio storico e artistico della città con coloro che, sul territorio e nel loro settore, operano per mantenere la cultura del bello e l'eccellenza italiana”, aggiunge la presidente. "La Roma jewelry week è un evento di straordinaria importanza, un'occasione che ci permette di presentare al pubblico la storia, l'arte, la cultura e lo stile di Roma”, racconta Alessandra De Tata, coordinatrice delle visite e guida Agtar. “Crediamo sia fondamentale, oggi più che mai, operare in sinergia con tutti i soggetti del territorio e in particolare con le eccellenze del made in Italy, proponendo itinerari dei rioni che conducano i turisti alla scoperta dei migliori laboratori, tra tradizione e innovazione”, aggiunge. (Rer)