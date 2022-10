Ue: Commissione approva piano italiano a sostegno dell'ammodernamento dei frantoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, un piano italiano da 100 milioni di euro per sostenere l'ammodernamento dei frantoi. La misura sarà finanziata attraverso lo Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf) e mirerà a incoraggiare le imprese di tutte le dimensioni che producono olio extravergine di oliva ad aumentare l'efficienza dei loro frantoi. Il piano prevede un sostegno sotto forma di sovvenzioni dirette. L'aiuto per beneficiario non supererà il 50 per cento dei costi ammissibili. Il piano durerà fino al 31 dicembre 2026. (Beb)