Ucraina: commissario Ue Reynders a Kiev durante attacco russo

- Il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, è stato testimone degli attacchi missilistici russi a Kiev. Lo si apprende dallo stesso profilo Twitter di Reynders. "Serie di esplosioni nel centro di Kiev questa mattina. Grazie alla pronta reazione del personale di sicurezza, io e il mio team siamo stati trasferiti rapidamente nel seminterrato dell'hotel. Siamo al sicuro e in attesa di ulteriori sviluppi", si legge in un primo messaggio. Successivamente, una volta al sicuro, il commissario ha rilasciato un intervista all'emittente francese France Tv. "Stamattina, alle sei, c'è stata un'allerta. Poi un'altra alle otto. Durante la prima allerta ci hanno chiesto di scendere nei rifugi, per via delle esplosioni avvenute in città", ha dichiarato il commissario Ue. "Siamo scesi nel rifugio dell'albergo insieme al personale, ai giornalisti, alla mia squadra, gli agenti di scurezza e i clienti dell'hotel", ha aggiunto. "Ci sono già state cinque esplosioni nel centro di Kiev, ma abbiamo appreso di molte esplosioni in corso in tutto il Paese", ha concluso. Reynders si trova nella capitale Ucraina visitare i siti dei presunti crimini di guerra e incontrare la Procura generale ucraina e alcune associazioni, fra cui l'associazione Centro per le libertà civili, premiata con il premio Nobel per la pace. (Beb)