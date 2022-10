Ucraina: Russia e Bielorussia concordano schieramento gruppo di truppe congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko, hanno concordato lo schieramento di un gruppo regionale congiunto di truppe. A riferirlo lo stesso Lukashenko citato dall’agenzia di stampa “Belta”. "Dato l'aggravamento ai confini occidentali dell'Unione statale, abbiamo deciso di schierare un raggruppamento regionale della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. Se il livello di minaccia raggiunge il livello attuale, dobbiamo impiegare il raggruppamento regionale dell’Unione statale. Devo informarvi che la formazione di questo raggruppamento è iniziata”, ha detto Lukashenko secondo cui le attività in questo senso procedono da due giorni. Il leader bielorusso ha spiegato che ieri, attraverso canali non ufficiali, le autorità di Minsk sono state avvertite di un potenziale attacco proveniente dal territorio dell’Ucraina. "Ieri siamo stati avvertiti attraverso canali non ufficiali di un attacco alla Bielorussia dal territorio dell'Ucraina. E’ stato riportato questo messaggio: 'Faremo in modo che sia il Crimean Bridge-2.' La mia risposta è stata semplice: dite al presidente dell'Ucraina (Volodymyr Zelensky) e ad altri pazzi che il ponte di Crimea sembrerà insignificante se toccheranno anche solo un metro del nostro territorio", ha detto Lukashenko. (Rum)