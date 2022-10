Istat: oltre il 20 per cento della popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mezzogiorno - prosegue l'Istat - rimane l’area del Paese con la percentuale più alta di individui a rischio di povertà o esclusione sociale (41,2 per cento), stabile rispetto al 2020 (41 per cento) e in diminuzione rispetto al 2019 (42,2 per cento). In questa ripartizione aumenta la quota di individui che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa (20,6 per cento contro 19,2 per cento del 2020 e 17,3 per cento del 2019) e diminuisce quella degli individui a rischio di povertà (33,1 per cento rispetto a 34,1 per cento del 2020 e 34,7 per cento del 2019). La riduzione del rischio di povertà o esclusione sociale riguarda in particolare la Puglia e la Sicilia mentre è in sensibile aumento in Campania per l’incremento della grave deprivazione e della bassa intensità lavorativa. Nel triennio 2019-2021 il rischio di povertà o esclusione sociale si riduce anche nel Centro (21 per cento contro 21,6 per cento del 2020 e 21,4per cento del 2019), trainato da Marche e Lazio, mentre aumenta in Umbria e rimane invariato in Toscana. Nel Nord-est, ripartizione con la minore quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale, questo indicatore peggiora nel 2021 (14,2 per cento rispetto al 13,2 per cento del 2020 e del 2019), con il Trentino-Alto Adige e l’Emilia Romagna stabili sia nel 2020 sia nel 2021, il Friuli Venezia-Giulia in calo nel 2021 (dopo il sensibile aumento nel 2020), il Veneto in crescita. Nel Nord-Ovest, il rischio di povertà o esclusione sociale riguarda il 17,1 per cento degli individui (16,9 per cento nel 2020, 16,4 per cento nel 2019), con la Lombardia stabile, il Piemonte e la Liguria in aumento. (Rin)