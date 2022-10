Istat: aumenta il rischio di povertà o esclusione sociale nelle coppie con figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l’incidenza del rischio di povertà o esclusione sociale continua a essere più elevata tra gli individui che vivono in famiglie con cinque o più componenti e risulta in aumento rispetto al biennio precedente (38,1 per cento contro 36,2 per cento del 2020 e 34,3 per cento del 2019). Lo rende noto l'Istat in un report sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie. Più nel dettaglio, il rischio di povertà o esclusione sociale è maggiore tra gli individui delle famiglie con tre o più figli (41,1 per cento rispetto al 39,7 per cento nel 2020 e 34,7 per cento del 2019), tra le persone sole (30,6 per cento, come nel 2019, e in riduzione dal 31,6 per cento del 2020), soprattutto tra quelle che hanno meno di 65 anni (34,6 per cento contro 34,4 per cento nel 2020 e 32,4 per cento nel 2019), e nelle famiglie monogenitore (33,1 per cento rispetto al 32,2 per cento del 2020 e al 34,5 per cento del 2019). Il rischio di povertà o esclusione sociale si attenua per le altre tipologie familiari tranne che per le coppie con figli, per le quali aumenta al 25,3 per cento rispetto al 24,7 per cento del 2020 e al 24,1 per cento del 2019. (segue) (Rin)