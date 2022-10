Istat: aumenta il rischio di povertà o esclusione sociale nelle coppie con figli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 - prosegue l'Istat - il rischio di povertà o esclusione sociale si riduce per coloro che vivono in famiglie in cui la fonte principale di reddito è il lavoro dipendente (18,4 per cento rispetto a 18,7 per cento del 2020 e 20 per cento del 2019) e il lavoro autonomo (22,4 per cento, da 24,3 per cento nel 2020 e 25,1 per cento nel 2019), mentre aumenta per coloro che possono contare principalmente sul reddito da pensioni e/o trasferimenti pubblici (33,9 per cento da 33,5 per cento nel 2020 e 31,8 per cento nel 2019). I componenti delle famiglie con almeno un cittadino straniero presentano un rischio di povertà o esclusione sociale sensibilmente più elevato (42,2 per cento, da 45,1 per cento nel 2020 e 38,1 per cento del 2019) rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (23,4 per cento, contro 23,1 per cento del 2020 e 24 per cento del 2019). Vivere in famiglie con almeno uno straniero espone a un rischio di povertà e grave deprivazione doppio rispetto a quello di famiglie di soli italiani, mentre la bassa intensità lavorativa continua a essere minore (nel 2021 8,8 per cento rispetto al 12,1 per cento degli individui in famiglie di soli italiani) anche se la differenza si riduce a poco più di 3 punti percentuali nel 2021 dagli oltre 4 punti percentuali del 2020 e del 2019. (Rin)