Pil: Signorini (Bankitalia), per 2023 stime ridotte ma restano positive

- Le previsioni sulla crescita “non dovrebbero cambiare molto per quest'anno, mentre saranno notevolmente ridotti per il prossimo”. Lo ha detto il presidente dell’Ivass e direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, intervenendo al convegno “Insurance summit 2022”. Nella nostra "proiezione di base", si prevede che “il Pil resti positivo nel 2023, dal momento che l'economia dovrebbe tornare a crescere nella seconda metà dell'anno”. Invece, “in uno scenario avverso che presuppone una maggiore impatto più prolungato della guerra sulla disponibilità e sui prezzi dell'energia, nonché sul commercio mondiale e sull'incertezza, l'economia continuerebbe a contrarsi per qualche altro trimestre e il Pil scenderebbe nel 2023”.(Rin)