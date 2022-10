Ucraina: Metsola, quello che sta accadendo a Kiev è nauseante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta accadendo a Kiev è nauseante, l'accondiscendenza con la Russia non funziona. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, tramite un messaggio Twitter. "Quello che sta accadendo ora a Kiev è nauseante. Mostra al mondo, ancora una volta, il regime che abbiamo di fronte. Un regime che prende di mira indiscriminatamente. Un regime che fa piovere terrore e morte sui bambini. Questo è criminale. Saranno chiamati a risponderne. L'Ucraina vincerà. L'Europa non distoglierà lo sguardo", si legge nel tweet dell'account ufficiale della presidente del Parlamento europeo. La stessa Metsola, ha ribadito la condanna sul suo account Twitter personale. "L'unica uscita che il Cremlino dovrebbe cercare è quella che porta fuori dall'Ucraina. I miei genitori mi hanno insegnato presto come affrontare i bulli: l'accondiscendenza non funziona, non ha mai funzionato e non funzionerà mai. La Russia sarà ritenuta responsabile di questi crimini", ha scritto. (Beb)