Sardegna: alluvioni, ricerca dell'Università di Sassari su Bitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università degli studi di Sassari, in collaborazione con il Comune di Bitti, condurrà nelle prossime settimane una ricerca socio-economica, sulla “Percezione e comunicazione del rischio idrogeologico nella prevenzione e gestione degli eventi critici”, dedicata alla popolazione del centro barbaricino colpita il 28 novembre 2020 da una devastante alluvione, che ha causato tre vittime e oltre cento milioni di euro di danni. L’avvio dei lavori sarà illustrato con un incontro pubblico mercoledì 12 ottobre alle ore 18 nei locali dell’ex Giudice di Pace, in via Deffenu a Bitti. Durante i lavori interverranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del team di ricerca universitario. Le attività progettuali dell’équipe multidisciplinare dell’Ateneo sassarese saranno coordinate dal dottor Filippo Giadrossich, del Dipartimento di Agraria, dalla professoressa Romina Deriu e dal dottor Giampiero Branca, sociologi del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione. (segue) (Rsc)