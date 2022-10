Sardegna: alluvioni, ricerca dell'Università di Sassari su Bitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno coinvolti anche dottorandi di ricerca del Dipartimento di Agraria e studenti del corso di Laurea magistrale in Sistemi forestali e ambientali della sede gemmata di Nuoro della stessa Università. I dati raccolti con l’indispensabile partecipazione e il sostegno di tutta la cittadinanza consentiranno di ricostruire il grado di consapevolezza collettiva circa i rischi ambientali legati ai fenomeni alluvionali, l’efficacia delle attività di prevenzione previste e, infine, la capacità reattiva della comunità di fronte al manifestarsi di tali eventi critici. La ricerca ha quindi l’obiettivo di indagare e ricostruire, nel rispetto delle diverse sensibilità, ciò che i bittesi hanno vissuto in occasione dell’alluvione. Ai residenti verrà quindi chiesto di compilare un questionario online attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet oppure computer. Il progetto di ricerca si inserisce all’interno di un percorso metodologico scientifico sperimentale già implementato con successo in altri contesti nazionali e internazionali. (segue) (Rsc)