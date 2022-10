Sardegna: alluvioni, ricerca dell'Università di Sassari su Bitti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell’analisi, come evidenziato nei casi studio precedenti, saranno utili ad ampliare la conoscenza della percezione reale del rischio e dei comportamenti a essi collegati e da essi condizionati nelle popolazioni coinvolte da eventi alluvionali. Il frutto finale della ricerca sarà poi presentato a tutta la popolazione durante un evento pubblico che si svolgerà in paese nei prossimi mesi a conclusione dei lavori. La popolazione è quindi invitata a collaborare per una buona riuscita degli studi, utili per il futuro dei bittesi e dei tanti cittadini coinvolti da tali eventi catastrofici. La compilazione richiede pochi minuti e tutti i dati rilevati verranno trattati in modo anonimo e tutelati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (UE) 2016/679). Il questionario potrà essere compilato online a partire da lunedì 10 ottobre 2022 cliccando sul seguente link: https://forms.office.com/r/ZaJiexfRi4. (Rsc)