Moldova: ministero Difesa, tre missili russi hanno attraversato lo spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre missili russi hanno sorvolato questa mattina lo spazio aereo della Moldova nel contesto degli attacchi alle città ucraine. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Chisinau in una nota. Le strutture specializzate dell'istituto di difesa hanno individuato tre missili che hanno sorvolato lo spazio aereo del Paese tra le 8:33 e le 9:02. I razzi viaggiavano nelle seguenti direzioni: le città di Chiornaia - Moghilev Podolsk (Ucraina) - Rybnitsa - Soroca - Moghilev Podolsk in direzione Ucraina. "Questi obiettivi sono stati confermati, anche dalle strutture responsabili del ministero della Difesa di Romania e Ucraina. Allo stesso tempo, gli obiettivi sono stati osservati dai sistemi di monitoraggio dell'Impresa statale per l'uso dello spazio aereo e del servizio di traffico aereo Moldatsa", precisa un comunicato stampa del ministero della Difesa. Le autorità affermano che gli obiettivi rappresentavano un pericolo per le infrastrutture della Moldova e, in particolare, per gli aerei civili che sorvolavano lo spazio aereo del Paese. Il ministero della Difesa ha comunicato che, in collaborazione con le strutture responsabili del Paese, segue da vicino la situazione nella regione e condanna fermamente gli attacchi dell'esercito russo alle città dell'Ucraina.(Rob)