- Piemonteore 9:30 - Alessandria - Conservatorio di musica "Antonio Vivaldi", via Parma 1, l’Assessore Poggio visita il Conservatorioore 11, Torino Centro Congressi Unione Industriali, via Fanti 17, il Presidente Cirio l’Assessore Chiorino e l’Assessore Tronzano partecipano all’Assemblea pubblica 2022 di Unione Industriali “Eccellenza per Torino – Le nuove mappe della globalizzazione ai fini della crescita”ore 14:30, Agliè, Salone Comunale arch. F. Paglia, Strada per Bairo 2, l’Assessore Tronzano e l’Assessore Chiorino partecipano all’Assemblea pubblica 2022 di Confindustria Canavese “CambiaMenti”ore 17:15, Torino, Starhotels Majestic, corso Vittorio Emanuele II 54, l’Assessore Tronzano presenzia alla cerimonia di apertura “XLVII Congresso Nazionale Aieop” (segue) (Rpi)