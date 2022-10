Estonia-Ue: von der Leyen, avremmo dovuto seguire il modello energetico di Tallinn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia, come gli altri Stati baltici, da anni mette in guardia l'Europa sui pericoli della dipendenza dai combustibili fossili russi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von del Leyen, durante il suo intervento al Tallinn digital summit. "Dovremmo dirlo chiaramente. Avevate ragione, l'Europa avrebbe dovuto seguire il vostro esempio", ha detto. "Da quando vi siete liberati dal dominio sovietico, avete lavorato duramente per liberarvi dei combustibili fossili russi e per staccarvi dalla rete russa. Avete investito in energie rinnovabili, in terminali Gnl, in nuovi interconnettori con il resto d'Europa. Ma soprattutto, siete diventati leader globali nella cybersicurezza e nel settore digitale", ha aggiunto. "Oggi siete forti di fronte a un vicino ostile. Da un piccolo Paese come il vostro, viene un grande esempio per tutta la nostra Unione. Questa deve essere una lezione per tutti noi", ha concluso von der Leyen. (Beb)