Partecipate: Casini-Leoncini (Iv), lavoratori Roma Metropolitane senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei dipendenti di Roma Metropolitane, la società partecipata capitolina messa in liquidazione dalla giunta Raggi "è sempre più critica e senza adeguate garanzie per il futuro". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del gruppo capitolino di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "A oggi, infatti, risulta non solo che i dipendenti non abbiano ancora percepito lo stipendio del mese di settembre, ma che non siano state ancora fornite adeguate garanzie per il loro futuro - proseguono -, in particolare sul mantenimento delle posizioni occupazionali in seguito all'annunciata fusione della società con Agenzia Roma Servizi per la mobilità così come presentata dalla delibera approvata in giunta e non ancora arrivata in Assemblea capitolina. Condividiamo le preoccupazioni delle tre principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil - concludono - e chiediamo per Roma Metropolitane, società che riveste un ruolo strategico per lo sviluppo della mobilità a Roma soprattutto in relazione alla metro C, un impegno chiaro e preciso del sindaco per dare risposte immediate e certezze per il futuro ai suoi dipendenti".(Com)