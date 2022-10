Bosnia: proseguono proteste a Banja Luka, opposizione annuncia corteo a Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguite anche ieri sera le proteste dei partiti di opposizione a Banja Luka, in Bosnia Erzegovina, a causa, come è stato affermato, "del furto alle elezioni per la presidenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina)". Secondo l'agenzia serba di stampa "Beta" le richieste avanzate dai manifestanti sono il riconteggio dei voti in tutti i seggi dell'intera entità e l'avvio urgente da parte delle istituzioni giudiziarie di un'indagine che determini le responsabilità di chi, come è stato affermato "ha partecipato ai saccheggi organizzati alle elezioni che hanno sovvertito la volontà del popolo". Al raduno, a cui hanno partecipato migliaia di persone, era presente anche la candidata alla poltrona di presidente della stessa entità, Jelena Trivic, la quale ha detto che "ci sono sufficienti persone che sanno cosa ha fatto il governo" alle elezioni del 2 ottobre. Il leader del partito Progresso democratico (Pdp), Branislav Borenovic, ha affermato che la protesta è stata organizzata a causa di "furti elettorali, mafia e corruzione", ed è stata annunciata in settimana una marcia di protesta a Sarajevo che andrà dalla sede Commissione elettorale centrale (Cik) fino all'ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina. (Seb)