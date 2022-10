Russia: von der Leyen, Putin sta cercando di dividerci con la guerra energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario proteggere i cittadini europei dalla guerra che il presidente russo Vladimir Putin sta scatenando sull'energia. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, durante una conferenza congiunta con la premier estone Kaja Kallas a Tallinn. "Putin sta fortemente manipolando il mercato dell'energia. È colpa di Putin e della sua guerra se i prezzi dell'energia sono alti. Questo è il prezzo che lui vuole che paghiamo. È il modo in cui sta cercando, invano, di dividerci. Ma non avrà successo in questo", ha dichiarato von der Leyen. (Beb)