Elezioni: Conte a "El Pais", Draghi non ha dato risposta alle nostre proposte per affrontare crisi

- Il Movimento 5 Stelle (M5s) aveva proposto al presidente del Consiglio Mario Draghi di affrontare una serie di questioni per quello che restava della legislatura per migliorare le difficoltà che presentava l'economia ma senza ricevere alcuna risposta. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", dicendosi "consapevole" del fatto che i cittadini italiani non gli avrebbero "voltato le spalle" dopo le accuse al suo partito di essere stato tra i principali artefici della caduta del governo Draghi, ma "per ragioni profondamente politiche ed esplicite. Senza alcuno scopo strumentale", ha chiarito Conte. "Draghi è venuto in Parlamento e non ha accettato né un dibattito, né un programma condiviso. Negli ultimi mesi, i nostri ministri si sono trovati di fronte a testi di decreti che non erano stati anticipati prima e, quindi, è stato violato il principio di collegialità del Consiglio dei ministri", ha evidenziato il leader del M5s. In merito alla vittoria del centrodestra, Conte ha affermato di essere stato "molto chiaro" quando c'è stato il tentativo del Partito democratico di trasformare la campagna elettorale in uno scontro esclusivamente ideologico. "È un errore, non si può andare in giro a distribuire brevetti di legittimità democratica. Si tratta di forze politiche, soprattutto Fratelli d'Italia, che da anni sono rappresentate in Parlamento e che non propongono contenuti programmatici o ideologie esplicitamente neofasciste", ha sottolineato Conte. Nel commentare possibili future alleanze con il Pd, Conte ha affermato che in questo momento è "fuori luogo" parlare di intese dato che prima "dovranno trovare se stessi" e "stanno cercando la propria strada". (Spm)