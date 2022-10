Covid: in Veneto 1.378 nuovi positivi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore si registra un calo dei contagi Covid nella regione Veneto, complice il fatto che durante il weekend vengano processati meno test. Secondo quanto riportato dal bollettino ufficiale della Regione, in Veneto sono stati riscontrati 1.378 positivi, numero che porta le persone attualmente in isolamento a 63.372. Per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, 786 (+25) sono le persone ricoverate nei reparti meno gravi, mentre rimane stabile a 39 il dato relativo alla terapia intensiva. Si conta anche un decesso. (Ven)