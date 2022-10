Iran: nuove manifestazioni di protesta nella notte al grido di "morte al dittatore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni di protesta al grido di “morte al dittatore” si sono svolte nella notte in diverse città dell'Iran nel quadro delle proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale” per non aver indossato il velo in modo corretto. Alcuni filmati diffusi in rete mostrano dimostrazioni anti-governative e scontri con le forze di sicurezza nella capitale Teheran, nella città curda di Sanandaj, a Mahabad, nella provincia dell'Azerbaigian occidentale, e a Zanjan. Nella costa meridionale dell'Iran, a Bandar Abbas, un dimostrante si è fatto riprendere mentre dà fuoco ad un ritratto di Qassem Soleimani, il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), ucciso a Baghdad il 3 gennaio 2020 da un drone statunitense. L’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya” ha riferito che raduni e scioperi studenteschi hanno interessato l’università della capitale, Teheran, così come le università di Arak e Qaziun, nell'ovest dell'Iran. Diversi commercianti hanno chiuso i propri negozi soprattutto a Mariwan, nella provincia del Kurdistan, e in alcune zone della capitale come Fardis Karaj e Abdalabad. A Sanandaj, nell'omonima regione a maggioranza curda nell'Iran nordoccidentale, la situazione è sempre più tesa, riferisce "Al Arabiya". (segue) (Res)