Egitto: direttore Oms in visita al Paese per partecipare alle attività del 69esimo comitato regionale

- Il ministro della Salute e della Popolazione dell'Egitto, Khaled Abdel Ghaffar ha accolto ieri sera, all’aeroporto internazionale del Cairo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in visita di più giorni per partecipare alle attività del 69esimo Comitato regionale per la regione del Mediterraneo orientale dell'Oms. Lo ha riferito il quotidiano "Shorouk”, specificando che le attività del comitato prendono il via oggi all'insegna dello slogan "La salute è dire e agire", alla presenza di Ahmed al Mandhari, direttore regionale per il Mediterraneo orientale presso l'Oms e dei ministri della Salute dei Paesi della regione e dei rappresentanti di organizzazioni globali, regionali e nazionali, nonché un certo numero di diplomatici e accademici. (Cae)