Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il consiglio comunale. In apertura l'incontro con le rettrici e i rettori delle università di Milano, invitati dalla Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, a parlare del rapporto tra la città e gli atenei. Interviene con un saluto all'incontro il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Palazzo Marino, Piazza della scala, 2 (ore 16:30)L'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé interviene al talk dal titolo "Mi vedete? - L'adolescenza e la salute mentale: come riconoscere i campanelli d'allarme e costruire strategie condivise". Ne discute insieme alla presidente della cooperativa Minotauro Anna Arcari, alla preside dell'IIS Luxemburg Annamaria Borando, alla direttrice dell'Uonpia della Fondazione Policlinico Antonella Costantino, al docente di psichiatria delle dipendenze presso l'università Sapienza Sergio De Filippis, allo psicologo e docente universitario Matteo Lancini, al docente di Sociologia della salute presso l'Università di Bologna Antonio Maturo e alla presidente dell'Ordine degli psicologi della Lombardia Laura Parolin.Fondazione Catella, via De Castillia, 28 (ore 18)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala tiene l'intervento conclusivo all'evento "Silver Economy, una nuova grande economia".via Disciplini 3 (ore 18:30)REGIONEConferenza stampa dei consiglieri regionali della Lombardia Pietro Bussolati (PD) e Niccolò Carretta (Azione) in merito all'affidamento diretto del servizio ferroviario regionale a Trenord da parte di Regione Lombardia.Palazzo Pirelli, sala Ghilardotti, 5°, piano via Filzi, 22 (ore 12)VARIEPreview riservata alla stampa della mostra Tied together di Kaarina Kaikkonen, a cura di Francesca Alfano Miglietti, la prima personale dell'artista in città. Organizzata e promossa da M77 in collaborazione con il Comune di Milano - Cultura, la mostra si articolerà negli spazi della galleria, con un'installazione site-specific e una selezione di opere recenti, e nel Colonnato della Rotonda di via Besana, teatro di una grande installazione anch'essa site-specific. Dopo la preview i giornalisti sono invitati a visitare la mostra alla galleria M77, in via Mecenate 7.Rotonda di via Besana (ore 11)Per la Giornata Mondiale della salute mentale, l'Università IULM organizza la proiezione del film Qualcuno volò sul nido del cuculo e a seguire il dialogo tra lo psicoanalista professor Massimo Recalcati e il Rettore dell'Ateneo, professor Gianni Canova, sulla rappresentazione della malattia mentale nel cinema, nei media e nei social.Auditorium IULM, 6 via Carlo Bo, 7 (ore 18:30)(Rem)