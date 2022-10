Roma: turiste belghe investite e uccise su A24 a Tor Cervara, soccorrevano automobilista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tentato di soccorrere un automobilista in difficoltà e, non appena usciti dalla loro auto, sono state falciate ed uccise da una macchina. E’ accaduto questa notte sull’A24 nel territorio di Tor Cervara a Roma e le vittime sono due giovanissime turiste belga di 24 e 25 anni. Sulla vicenda stanno ancora indagando gli agenti della polizia stradale ma i contorni sono già stati delineati. E’ da poco passata la mezzanotte quando sull’A24 nella direzione che porta fuori Roma, un primo incidente stradale vede coinvolta almeno una macchina. Le due ragazze fermano la loro vettura ed escono dall’abitacolo per prestare soccorso all’automobilista in difficoltà. Un’altra auto le travolge e scappa. Per le due turiste nessuna speranza di salvezza. Nel corso delle indagini immediatamente scattate, gli agenti arrivano ad individuare l’automobilista che le ha investite. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti..(Rer)