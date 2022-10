Energia: ministro algerino riceve ambasciatore tedesco, focus su partnership e relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha avuto ieri un incontro con l'ambasciatrice della Germania, Elisabeth Wolbers, durante il quale hanno discusso del partenariato strategico algerino-tedesco nel campo dell'energia. Lo ha riferito il ministero, affermando che durante questo incontro, svoltosi presso la sede del ministero, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali algerine-tedesche nel campo dell'energia, in particolare dello stato del "partenariato strategico algerino-tedesco" nel settore. Le parti hanno espresso la loro soddisfazione per le misure attuate con i partner tedeschi nel campo dell'energia, in particolare nel campo delle energie da fonti rinnovabili, della transizione e dell'efficienza energetica. Arkab ha evidenziato le "eccellenti relazioni algerino-tedesche”, parlando dei vari ambiti in cui esistono opportunità per lo sviluppo di partnership, in particolare nei settori degli idrocarburi, dello sviluppo dell'idrogeno pulito e del trasferimento di tecnologia e conoscenza. (Res)