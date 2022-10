Milano: sindacato Carabinieri, inammissibile costretti a pagare area B e C per vegliare su sicurezza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È inammissibile che i carabinieri, per vegliare quotidianamente sull'ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, siano costretti a pagare. È quanto accade a Milano, dove dal 1 ottobre 2022 sono entrati in vigore i nuovi divieti che hanno interdetto l'accesso alla mega Ztl "Area B" alle auto a benzina euro 2 e ai diesel euro 4 e 5, limitazioni già in vigore per la Ztl del centro "Area C". Lo dichiara, in una nota, la Segreteria della Lombardia dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) ricordando che all'interno di tali aree "sono presenti un gran numero di Comandi Arma, dalle Stazioni Carabinieri che con il Nucleo Radiomobile garantiscono il controllo del territorio, ai Reparti che si occupano dell'ordine pubblico come il 3° Reggimento Lombardia, a seguire il Nucleo Scorte, gli specializzati per le indagini di Polizia Giudiziaria, i vari uffici della Procura della Repubblica, senza dimenticare tutti gli uffici dei Comandi 'Interregionale' e 'Legione'. In tutte queste strutture prestano servizio migliaia di carabinieri che, anche quotidianamente, sono costretti a utilizzare mezzi di trasporto propri a causa delle fasce orarie di impiego nelle quali l'offerta di trasporto pubblico è ridotta o addirittura assente". (segue) (Com)