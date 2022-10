Milano: sindacato Carabinieri, inammissibile costretti a pagare area B e C per vegliare su sicurezza pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del sindaco Sala di non concedere alcuna deroga alla nostra categoria, se non una breve proroga di un anno riguardante esclusivamente l'Area B - prosegue la nota - rischia di mettere in seria discussione gli equilibri familiari e personali degli uomini e delle donne in divisa che si vedono costretti a sostenere una spesa ingente in un particolare momento critico per l'economia mondiale. In un periodo in cui l'aumento del costo della vita, con particolare riferimento ai beni primari e nello specifico al mercato dell'automobile, è protagonista nel quotidiano in negativo, non si può imporre a un servitore dello Stato con un salario medio-basso di affrontare una spesa come quella dell'acquisto di una nuova auto". "Vivere in una delle province più care d'Italia è già un sacrificio che spesso non regala la massima serenità quando si è costretti a fare i conti a fine mese con affitti, mutui e altre spese necessarie per vivere. Con una simile costrizione, che porta a sostenere un notevole esborso, tantomeno programmato - conclude la nota - quella serenità rischia di diventare ancora più instabile per chi, invece, dal punto di vista della sicurezza ce la regala ogni giorno. Ci sorprende questo gesto di scarsa attenzione nei nostri confronti da parte rappresentante di una così importante Istituzione come il sindaco Sala". (Com)