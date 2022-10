Energia: Emirati, società per l'energia nucleare firma un memorandum d'intesa per sviluppare la sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società per l'energia nucleare degli Emirati e il Consiglio per la sicurezza informatica hanno firmato un memorandum d'intesa volto a sostenere lo sviluppo e la revisione di strategie, politiche e standard informatici per il settore energetico nel Paese. Lo hanno riferito i media emiratini, affermando che il memorandum è stato firmato presso la sede della società ad Abu Dhabi, da Mohamed Al Hammadi, amministratore delegato e Ceo, e Mohamed al Kuwaiti, capo della sicurezza informatica per il governo degli Emirati Arabi Uniti. Il memorandum d'intesa rientra nel quadro dell'impegno della Società per l'energia nucleare di migliorare la sicurezza e la flessibilità e l'adozione delle migliori tecnologie informatiche nel settore energetico ecologico nel Paese, oltre a rafforzare la partnership strategica tra la società e consiglio di sicurezza attraverso lo scambio di conoscenze e competenze e il sostegno a programmi di formazione specialistica, oltre a fornire competenze, necessarie per istituire un centro operativo di sicurezza a livello locale, in collaborazione con il Consiglio per la sicurezza informatica. (Res)