Elezioni: Conte a "El Pais", aspirando a governare Meloni si è avvicinata all'establishment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspirando a governare, Giorgia Meloni, ha avuto la "debolezza" di avvicinarsi alle istituzioni finanziarie, a Mario Draghi e al resto dell'establishment e a livello internazionale, cercando di mostrarsi "assolutamente obbediente alla linea di Washington". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano "El Pais", evidenziando come ora la leader di Fratelli d'Italia (Fd'I) si "scontrerà con questa contraddizione". A livello europeo dovrà decidere "se separarsi dai suoi amici polacchi, Orbán (il premier ungherese Viktor) e Vox (partito di estrema destra iberico), misurandosi con un asse politico centrale. Sarà difficile", ha aggiunto Conte. Per il leader del M5s, se si continuerà a seguire l'agenda Draghi, Giorgia Meloni "non avrà molti margini di manovra" che devono essere "creati". "A livello europeo si può fare solo se si lavora per un negoziato di pace che metta fine alla guerra, che è una delle cause della recessione che incombe sull'Europa. A livello nazionale, questo governo, ad esempio, non ha tassato gli extra-profitti delle compagnie energetiche", ha detto Conte. (Spm)