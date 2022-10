Nord Macedonia: si valuta estensione durata ora legale per favorire risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia della Macedonia del Nord starebbe valutando la possibile proroga dell'introduzione dell'ora solare, con l'obiettivo di un ulteriore risparmio sui consumi generali di energia elettrica nel Paese. La notizia è arrivata dal servizio stampa del governo di Skopje subito dopo la sessione di ieri, in cui è stata adottata una nuova serie di misure anticrisi e aiuti finanziari del valore di 350 milioni di euro per mitigare la crisi energetica e la pressione sui prezzi, soprattutto rivolta alle categorie più vulnerabili della popolazione. Come dichiarato dal primo ministro Dimitar Kovacevski, con questi fondi il sostegno "per un più facile superamento della crisi in tutti gli ambiti ammonta finora a 750 milioni di euro". "La tutela del tenore di vita dei cittadini e la liquidità delle imprese", ha sottolineato il premier, "restano una priorità". (Seb)