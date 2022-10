Moldova: premier Gavrilita parte per una visita ufficiale in Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro moldavo, Natalia Gavrilita, parte oggi per una visita ufficiale in Azerbaigian dove avrà diversi incontri con alti funzionari e rappresentanti dell'ambiente imprenditoriale. Lo riferisce l'esecutivo di Chisinau con un comunicato. La premier avrà un incontro con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, durante il quale verranno individuate le opportunità volte ad ampliare la cooperazione in aree chiave di interesse comune. Allo stesso tempo, Gavrilita incontrerà l'omologo azerbaigiano, Ali Asadov. I due premier parleranno di come rafforzare la cooperazione nel settore energetico e analizzeranno le prospettive dell'importazione di gas naturale dall'Azerbaigian. Il premier moldavo discuterà anche con il presidente del Parlamento dell'Azerbaigian, Sahiba Gafarova, e con il ministro dell'Economia, Mikayil Jabbarov. Il premier parteciperà inoltre alla riunione della commissione intergovernativa moldava-azera per la cooperazione commerciale-economica, organizzata a Baku, e al forum bilaterale degli uomini d'affari, dove verranno presentate le opportunità di investimento in Moldova. (Rob)