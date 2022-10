Cultura: Regina (I Borghi), a Roma nuovo polo di attrazione da San Pietro a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande polo culturale che parta dall'Auditorium della Conciliazione raggiunga Ostia e arrivi al numero record di un milione di spettatori. Un attrattore artistico diffuso in varie zone della città, che possa trovare una sede nei luoghi simbolo di Roma, da Castel Sant'Angelo al teatro Valle. Ma soprattutto un volano economico, che crei lavoro e ricchezza sfruttando al meglio i flussi turistici previsti prima per il Giubileo del 2025 e dopo per l'Expo del 2030, l'Esposizione universale che la capitale sogna di ospitare. È questo il piano di Aurelio Regina, imprenditore e investitore su tanti fronti dal Sigaro Toscano al gruppo di cybersecurity Defense Tech e già presidente di Unindustria, che nei giorni scorsi è entrato nell'azionariato ed è stato nominato presidente de "I Borghi", la società privata che gestisce in esclusiva l'auditorium di via della Conciliazione. (segue) (Com)