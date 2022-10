Cultura: Regina (I Borghi), a Roma nuovo polo di attrazione da San Pietro a Ostia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è un'operazione in cui credo moltissimo", ha spiegato Regina intervistato dal quotidiano La Repubblica. "Perché partendo dal successo dell'Auditorium della Conciliazione punta a replicare quel modello vincente in vari luoghi della città", ha aggiunto. Il progetto di Regina nasce dai numeri: l'auditorium, sede storica dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, ha registrato nelle ultime stagioni 250 mila spettatori all'anno, ai quali vanno aggiunti i 50 mila spettatori che hanno seguito i 38 spettacoli organizzati nell'ultima rassegna estiva del Teatro romano di Ostia Antica, anch'esso gestito dalla società "I Borghi". "Santa Cecilia e Ostia Antica sono il punto di partenza - ha proseguito - già oggi guardiamo ad esempio a Castel Sant'Angelo dove potrebbero essere organizzati eventi e mostre, ma anche ad alcuni locali dell'ospedale Santo Spirito, come ai teatri del centro storico". L'idea è quella di mettere al servizio delle grandi location pubbliche gli investimenti e il modello di gestione di una società privata, un po' come avviene negli Stati Uniti. "L'obiettivo - ha sottolineato Regina - è quello di mettere il privato a disposizione del pubblico sviluppando un polo di siti per eventi culturali e museali all'interno della città che diventerà il più importante hub privato nel settore culturale in vista del Giubileo del 2025, di Expo 2030 e del bimillenario della morte di Cristo che cadrà nel 2033". (segue) (Com)