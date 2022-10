Cultura: Regina (I Borghi), a Roma nuovo polo di attrazione da San Pietro a Ostia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di forza del progetto rimane lo sviluppo dell'Auditorium di via della Conciliazione, che può contare sulla Sala Grande con una superficie di 1.530 metri quadrati e 1.763 posti, e sulla Sala del Coro di 400 metri quadrati che già oggi ospita il ristorante e cocktail bar "Chorus Cafe", gestito dal bartender Massimo D'Addezio e dallo chef Arcangelo Dandini. Non a caso la sala ha ospitato negli ultimi mesi alcune delle più importanti prime mondiali, tanto nel cinema quanto per la tv in streaming, per Disney, Netflix, Paramount, Warner e Rai Cinema. "I Borghi" punta così a diventare uno dei principali promotori culturali della città. Questo anche il senso del bando europeo da 1,9 milioni di euro "Europa Creativa" che la società si è aggiudicata per progettare, produrre e organizzare spettacoli di danza nelle aree archeologiche di Roma. "Il nostro intento come imprenditori - ha aggiunto Regina - è quello di sfruttare l'enorme forza culturale di Roma e fare in modo che la capitale possa tornare ad essere un potente attrattore tanto per il turismo di qualità, quanto anche per i romani stessi che hanno desiderio di assistere a eventi e manifestazioni. Lo sguardo è puntato su quello che accadrà nei prossimi mesi. Le aperture previste di grandi catene alberghiere del lusso, a partire dal Four Seasons fino al Bulgari Hotel, non sfuggono agli investitori del progetto, convinti che la capitale sia oggi al centro di un profondo cambiamento. Cogliere quel cambiamento - ha concluso - sarebbe un'occasione d'affari per molti e un'opportunità di rilancio per la città". (Com)