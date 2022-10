Turchia: esplosione di ieri sera a Istanbul, almeno tre i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno tre morti il bilancio dell’esplosione avvenuta ieri sera al terzo piano di un edificio a Kadikoy, un'area residenziale situata sulla sponda asiatica di Istanbul, in Turchia. A dirlo è stato il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Yeni Safak”. "Purtroppo tre persone hanno perso la vita nell’esplosione causata da una fuga di gas”, ha detto Yerlikaya. Tale versione, tuttavia, è stata smentita dal sindaco della metropoli turca, Ekrem Imamoglu. "Secondo le nostre stime iniziali, l'esplosione non è stata causata dal gas naturale. La causa dell'incidente sarà chiarita dagli inquirenti”, ha scritto Imamoglu su Twitter. Dopo l'esplosione, nell'edificio è scoppiato un vasto incendio che è stato domato nella notte dai numerosi vigili del fuoco accorsi sul posto. Una persona è stata tratta in salvo dai soccorritori, mentre le tre vittime sono state trovate sotto le macerie prive di vita. (Tua)