Aerospazio: Cina immette in orbita sonda solare Kuafu-1

- La Cina ha immesso in orbita la sonda solare Kuafu-1, lanciata ieri a bordo del razzo vettore Lunga Marcia-2D dal cosmodromo settentrionale di Jiuquan. Lo ha riferito l’osservatorio astronomico nazionale dell'Accademia cinese delle scienze, secondo cui il telescopio satellitare è il primo nel suo genere a monitorare simultaneamente i brillamenti solari, le espulsioni di massa coronale e il campo magnetico del sole. La sonda è progettata per accumulare e trasmettere 500 gigabyte di dati al giorno per circa quattro anni, operando a circa 720 chilometri dalla Terra. (Cip)