Taiwan: Cina, isola avrebbe “alto grado di autonomia” come regione amministrativa speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan godrà di un “alto grado di autonomia” come regione amministrativa speciale dopo la “riunificazione” con la Cina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal fondatore di Tesla, Elon Musk, durante un’intervista pubblicata sabato dal quotidiano britannico “Financial Times”. Musk si è espresso sulle rinnovate tensioni nello Stretto, raccomandando di “istituire a Taiwan una zona amministrativa speciale che sia ragionevolmente appetibile”. “Siamo lieti di constatare che sempre più persone comprendono e sostengono la riunificazione pacifica” con l’isola, ha detto Mao, dopo aver accusato in precedenza Musk di aver “oltrepassato la linea” esprimendosi sulla questione taiwanese. Le parole del fondatore di Tesla sono state apprezzate anche dall’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, secondo cui il modello “un Paese, due sistemi” è “il miglior approccio per realizzare la riunificazione nazionale”. (Cip)