Cina: veicoli nuova energia, immatricolazioni salite del 98 per cento a gennaio-settembre

- La Cina ha registrato un’ulteriore espansione del mercato dei veicoli a nuova energia (Nev) nei primi nove mesi dell’anno, periodo in cui le immatricolazioni sono aumentate del 98,48 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021. Nell’intervallo gennaio-settembre sono stati immatricolati 3,71 milioni di veicoli a nuova energia, pari al 21,34 per cento delle registrazioni totali. Alla fine di settembre i Nev in circolazione hanno toccato quota 11,49 milioni, pari al 3,65 per cento dei mezzi totali. (Cip)