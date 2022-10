Thailandia: strage asilo nido, "Cnn"si scusa per il video ripreso nel luogo della tragedia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha ordinato una stretta delle autorità contro lo spaccio e il consumo di droga nel Paese e un rafforzamento delle misure di riabilitazione per la tossicodipendenza, dopo la strage compiuta la scorsa settimana in un asilo nido da un agente di polizia che era stato licenziato per possesso di metanfetamina. Prayuth ha elevato la guerra alla droga a priorità nazionale, ha dichiarato oggi il portavoce del governo Anucha Burapachaisiri. Le forze dell'ordine condurranno perquisizioni e arresti e i tossicodipendenti verranno sottoposti a riabilitazioni forzate. Il premier ha anche ordinato un rafforzamento della sorveglianza dei supervisori di polizia sugli agenti, per stroncare qualunque contatto tra funzionari in divisa e attività di spaccio o abuso di droghe. Nel frattempo, l'autopsia compiuta sull'ex agente autore della strage, che si è tolto la vita, ha escluso che l'uomo abbia agito sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. (segue) (Fim)