Haiti: segretario generale Onu Guterres sollecita invio forza internazionale (3)

- Una situazione che ha ridotto ulteriormente la già scarsa disponibilità di diesel e benzina. Alcune strutture ospedaliere, riferisce il quotidiano “Le Nouvelliste”, stanno riducendo il personale e i servizi e temono di essere costrette a chiudere per mancanza di elettricità disponibile. A questo si aggiunge la recrudescenza del colera, con ad oggi 7 morti e 5 casi positivi confermati. Ulteriori 60 casi sospetti sono in corso di indagine nell'area metropolitana di Port-au-Prince. In un comunicato diffuso ieri le Nazioni Unite e la comunità umanitaria di Haiti hanno espresso profonda preoccupazione per le gravi conseguenze del blocco del Terminal Varreux sulla situazione umanitaria, in particolare la recrudescenza del colera, e chiedono l'immediata apertura di un corridoio umanitario per consentirne l'uscita del carburante per soddisfare i bisogni urgenti della popolazione. Il blocco del Terminal di Varreux, si legge, ha comportato per molte settimane la chiusura dei centri sanitari, e ha causato l'interruzione dei servizi di trattamento delle acque. (segue) (Was)