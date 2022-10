Haiti: segretario generale Onu Guterres sollecita invio forza internazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo si aggiungono i sempre più frequenti saccheggi da parte dei manifestanti, costati finora alle agenzie delle Nazioni Unite e ai loro partner circa 6 milioni di dollari. "Per questo chiediamo un maggiore sostegno da parte degli Stati membri, per facilitare ulteriormente l'accesso umanitario e la protezione del personale e delle risorse umanitarie", ha dichiarato la rappresentante speciale. Secondo le Nazioni Unite almeno 1,5 milioni di persone nel Paese caraibico sono state direttamente colpite dai recenti disordini. (segue) (Was)