Haiti: segretario generale Onu Guterres sollecita invio forza internazionale (7)

- La recrudescenza del colera, denuncia l'Unicef, si verifica mentre i disordini sociali e la violenza pervadono il paese, limitando o ritardando la fornitura dei servizi di base, compresi gli ospedali e le strutture di approvvigionamento idrico. Come conseguenza, 17 delle 22 principali strutture sanitarie rischiano di chiudere a causa della mancanza di carburante. 50 mila bambini e neonati potrebbero non ricevere cure mediche nelle prossime settimane. 7 mila vittime di violenza sessuale potrebbero essere non assistite entro la fine dell'anno. Inoltre, tre quarti dei principali ospedali ad Haiti non stanno fornendo servizi regolari a causa della crisi del carburante, dell'insicurezza e di saccheggi. (segue) (Was)