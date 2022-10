Haiti: segretario generale Onu Guterres sollecita invio forza internazionale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini e le famiglie che hanno bisogno di aiuto non possono accedere ad aiuti umanitari a causa della violenza. Gli aiuti consegnati al porto di Port-au-Prince non vengono distribuiti nel paese perché il porto è controllato da gruppi armati. L'accesso alle aree dove sono stati confermati o ci sono sospetti casi di colera resta difficile a causa dell'insicurezza, mentre la crisi del carburante complica ulteriormente la risposta al ritorno del colera. Secondo gli ultimi dati disponibili sulla malnutrizione per Cité Soleil, dove è stato registrato il primo caso di colera nel paese, 1 bambino su 5 sotto i 5 anni soffre di malnutrizione acuta grave o moderata. (segue) (Was)