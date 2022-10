Haiti: segretario generale Onu Guterres sollecita invio forza internazionale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim di Haiti Ariel Henry, che ricopre anche la carica di capo dello stato ad interim dopo l'omicidio del presidente Jovenel Moïse, ha chiesto l’aiuto della comunità internazionale per fare fronte alla crisi umanitaria e di sicurezza che sta vivendo il Paese. In un discorso alla nazione pronunciato questa settimana il premier ha puntato il dito contro “il comportamento irresponsabile e criminale” delle bande armate che “ha creato una crisi umanitaria senza precedenti”. Henry è quindi tornato a difendere la decisone di tagliare i sussidi ai carburanti; decisione che ha infiammato le proteste portando in strada migliaia di persone. "Dobbiamo sapere che quando sovvenzioniamo un singolo prodotto a beneficio di un gruppo di persone, non c'è più modo di aiutare le madri e i padri a iscrivere i loro figli a scuola", ha dichiarato. Un'inchiesta del "New York Times" ha rivelato presunti legami di Henry con i sospettati dell'assassinio del presidente Jovenel Moïse, avvenuto nel luglio dello scorso anno. A inizio settembre il premier ha preso l'impegno a celebrare elezioni generali entro la fine dell'anno, ma le condizioni umanitarie e di sicurezza in cui versa il Paese sembrano escludere questo scenario. (Was)