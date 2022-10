Usa: sparatoria davanti all'abitazione del candidato governatore di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria si è verificata domenica notte davanti all'abitazione del candidato governatore di New York del Partito repubblicano Usa, Lee Zedin. Lo ha confermato il diretto interessato, che tramite Twitter ha rassicurato riguardo l'incolumità sua e dei suoi familiari. Zedin ha spiegato che nella sparatoria sono rimaste ferite due persone, e un proiettile vagante ha mancato di pochi metri una delle sue figlie 16enni. "Le mie figlie sono scosse, ma stanno bene. Come per tanti newyorkesi, il crimine si è fatto letteralmente strada sino alle mie mura domestiche", ha scritto Lee, che proprio dell'esplosione del tasso di criminalità nella Grande Mela ha fatto uno degli argomenti centrali della sua campagna elettorale contro la governatrice democratica uscente, Kathy Hochul. (Was)